Myanmar'daki darbe

Milletvekillerinin tutulduğu konukevinin önündeki askeri araçlar

Parlamento binasına giden yolu kapamış askeri birlikler Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen askeri darbenin ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı. Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı