Myanmar'daki darbe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Myanmar'daki darbe

02.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:05

Milletvekillerinin tutulduğu konukevinin önündeki askeri araçlar Parlamento binasına giden yolu kapamış askeri birlikler Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen askeri darbenin ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı.

Milletvekillerinin tutulduğu konukevinin önündeki askeri araçlar

Parlamento binasına giden yolu kapamış askeri birlikler Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen askeri darbenin ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı. Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Myanmar'daki darbe
Myanmar'daki darbe
Myanmar'daki darbe
Myanmar'daki darbe

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Merve Dizdar Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Myanmar'daki darbe - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:05:39. #1.16#
title