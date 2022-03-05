Myanmar'daki cunta yönetimi pek çok muhalifi vatandaşlıktan çıkardı

Myanmar'daki askeri cunta, yönetime karşı direnişi koordine ettikleri gerekçesiyle 11 üst düzey muhalif ismi vatandaşlıktan çıkardı.

Devlete ait MRTV'de yayınlanan duyuruya göre, ülkedeki askeri yönetime karşı direnişi koordine eden ve kendilerini "gölge hükümet" olarak tanımlayan Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) 8 üyesinin ve 3 önde gelen aktivistin vatandaşlığına son verildi.

Ülkeden kaçmak, ulusal çıkarlara zarar vermek ve farklı siyasi suçlar işlemek kararın gerekçeleri arasında yer aldı.

Duyuruda ayrıca vatandaşlıktan çıkarma işleminin 1982 Myanmar vatandaşlık yasası çerçevesinde uygulandığı ve "benzer faillerin tespit edilip yargılanacağı" aktarıldı.

Ulusal Birlik Hükümeti üyesi Aung Myo Min, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri yönetimin meşru olmadığını ve bu nedenle duyurunun da yasa dışı olduğunu söyledi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.