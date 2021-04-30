Myanmar'daki çatışmalar insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını zorlaştırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar'daki çatışmalar insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını zorlaştırıyor

Myanmar'daki çatışmalar insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını zorlaştırıyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Myanmar'da etnik isyancı gruplar ile cunta hükümeti arasında askeri darbe sonrası şiddetlenen çatışmaların, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtımını zorlaştırdığı belirtildi.

Myanmar'da etnik isyancı gruplar ile cunta hükümeti arasında askeri darbe sonrası şiddetlenen çatışmaların, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtımını zorlaştırdığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da çatışmaların sürdüğü Karen, Kaçin ve Şan eyaletlerinde ulaşımda ve bankacılık hizmetlerinde meydana gelen aksaklıkların ve kısıtlamaların insani yardımların dağıtımını zorlaştırdığı bildirildi.

Çatışmaların söz konusu eyaletlerde ulaşım altyapısına zarar verdiği ifade edildi.

OCHA, sağlık, barınma ve beslenme alanlarında Myanmar'a yardım sağlıyor.

Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi yerinden oldu

Kaçin ve Karen eyaletlerinde etnik gruplar ile cunta hükümeti arasında darbe sonrası çatışmaların şiddetlendiği biliniyor.

OCHA tarafından derlenen veriler, Karen eyaletinde Karen Ulusal Kurtuluş Ordusu ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların son zamanlarda 40 bin kişiyi daha yerinden ettiğini ortaya koydu.

Kaçin eyaletinde mart ayı başında Kaçin Bağımsızlık Ordusu ile güvenlik güçleri arasında patlak veren çatışmalar nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 6 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

OCHA verileri, Myanmar'ın kuzeyindeki Şan eyaletinde de ocak ayından bu yana yaklaşık 11 bin kişinin evlerini terk ettiğini gösterdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin göstericilere silahlı müdahalesi sonucu 759 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak
Fransa'da darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Myanmar'daki çatışmalar insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını zorlaştırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 19:44:15. #1.16#

title