Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın yıl dönümünde dayanışma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın yıl dönümünde dayanışma çağrısı

Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın yıl dönümünde dayanışma çağrısı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Myanmar'da askeri yönetimi tanımayan darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ve sivil toplum grupları, dördüncü Arakan Soykırımını Anma Günü'nde adalet ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu.

Myanmar'da askeri yönetimi tanımayan darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ve sivil toplum grupları, dördüncü Arakan Soykırımını Anma Günü'nde adalet ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu.

Asya kıtasındaki Katoliklere yönelik haberler yapan Union of Catholic Asian News (UCA) haberine göre, NUG'dan yapılan açıklamada, "Hakikat ve adalet adına faillerden hesap sormak önemlidir. Çünkü böyle yapmanın gelecekteki vahşetlere karşı caydırıcı olacağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Arakan halkının gönüllü ve güvenli şekilde onurlu bir yolla ülkelerine geri gönderilmesinin en büyük öncelikleri olmaya devam ettiği bir kez daha belirtildi.

Arakan'ın 4 yıl önce maruz kaldığı şiddet, ağır insan hakları ihlalleri ve kitlesel yerinden edilme hatırlatıldı.

Öte yandan, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları grupları, Arakanlılarla dayanışmalarını dile getirerek, mağdurlar ve hayatta kalanlar için adaleti sağlamak adına Myanmar askeri cuntasının derhal Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesi çağrısında bulundu.

Ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'da ise genç kadınlar, "Ezilen Arakanlı kadınlarının davası bizim davamızdır. Tecavüzcü orduya karşı kadınlarımızın görkemiyle savaşacağız." yazılı pankartlarla sokaklara döküldü.

Ayrıca kadın grupları, ülkelerinin ezilen azınlığıyla dayanışma amacıyla "Özür Dileriz" kampanyası başlattı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Gervinho Mesut Özil Arda Turan Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın yıl dönümünde dayanışma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 21:36:04. #1.15#

title