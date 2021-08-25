Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın yıl dönümünde dayanışma çağrısı

Myanmar'da askeri yönetimi tanımayan darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ve sivil toplum grupları, dördüncü Arakan Soykırımını Anma Günü'nde adalet ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu.

Myanmar'da askeri yönetimi tanımayan darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ve sivil toplum grupları, dördüncü Arakan Soykırımını Anma Günü'nde adalet ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu.

Asya kıtasındaki Katoliklere yönelik haberler yapan Union of Catholic Asian News (UCA) haberine göre, NUG'dan yapılan açıklamada, "Hakikat ve adalet adına faillerden hesap sormak önemlidir. Çünkü böyle yapmanın gelecekteki vahşetlere karşı caydırıcı olacağına inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Arakan halkının gönüllü ve güvenli şekilde onurlu bir yolla ülkelerine geri gönderilmesinin en büyük öncelikleri olmaya devam ettiği bir kez daha belirtildi.

Arakan'ın 4 yıl önce maruz kaldığı şiddet, ağır insan hakları ihlalleri ve kitlesel yerinden edilme hatırlatıldı.

Öte yandan, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları grupları, Arakanlılarla dayanışmalarını dile getirerek, mağdurlar ve hayatta kalanlar için adaleti sağlamak adına Myanmar askeri cuntasının derhal Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesi çağrısında bulundu.

Ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'da ise genç kadınlar, "Ezilen Arakanlı kadınlarının davası bizim davamızdır. Tecavüzcü orduya karşı kadınlarımızın görkemiyle savaşacağız." yazılı pankartlarla sokaklara döküldü.

Ayrıca kadın grupları, ülkelerinin ezilen azınlığıyla dayanışma amacıyla "Özür Dileriz" kampanyası başlattı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı