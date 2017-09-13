Myanmar'da Zulümden Kaçış Sürüyor

Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddet devam ederken, ülkeden kaçanların bindiği bot dün batmıştı. Olayda hayatını kaybeden 8 kişinin cesedi sabah saatlerinde bulundu.



Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara yönelik katliamdan kaçıp Bangladeş'e sığınmaya çalışan Arakanlı Müslümanların kullandığı bir bot dün Naf Nehri'nde battı. Olayda hayatını kaybeden 8 kişinin cesedine ise bu sabah ulaşıldı. Teknaf Polisi nehir kıyısında bulunan cesetlerin 2 kadın ve 6 çocuğa ait olduğunu açıkladı.



Teknaf Karakolu Müdürü Moin Uddin Khan, "Sabah saatlerinde 6 çocuk ve 2 kadının cesedi bulundu. Bota 25 kişi binmiş. Bazıları yüzerek nehir kıyısına kadar ulaşsa da birkaç kişi hala bulunamadı" dedi.



Abdul Haque adlı bir yetkili ise, dün gece saatlerinde Arakan'dan gelen bir botun battığını kaydederek, sabah saatlerinde 8 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Olay yerinde yaralı bulunan Arefa Begum, Myanmar'dan kaçarken 25 kişinin botla yola çıktığını ifade ederek "Bot yaklaşık 1 saat çalıştı. Sonra sadece aniden gelen bir dalga gördüm. Benim 2 oğlum ve kızım hala bulunmadı" dedi. Nehir kıyısına ulaşan başka bir anne Yasmin ise, "Büyük oğlumun cesedi bulduk ama diğerini hala bulamadım" dedi.



Myanmar'da yaşanan şiddetin artmasıyla binlerce kişi Myanmar'dan kaçtı. Bu süreçte çeşitli yollarla Myanmar'dan kaçmaya çalışanların cesetlerine ulaşıldı. Teknaf kamplarında görev alan Birleşik Milletler (BM) Sözcüsü Joseph Tripura, "Arakan'dan gelen Rohingyaların sayısı geçen her gün artıyor. Birçoğu da yolda. Kaç kişinin geleceğine ilişkin tam sayı veremiyoruz. Ancak bugüne kadar 3 milyon 13 bin kişi Bangladeş'e sığındı" diye konuştu.



3 bin Rohingyalı öldürüldü



Myanmar'da 3 bin Arakanlı Müslümanın öldürüldüğü açıklandı. Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hasan Mahmud Ali diplomatik kaynaklara dayandırarak yaptığı bir açıklamada, "Myanmar'da yaklaşık 3 bin Rohingya Müslümanı öldürüldü. Ancak bu yalnızca kayıtlara geçen rakamdır. Gerçekte öldürülenlerin sayısı daha da fazla olabilir" ifadelerini kullandı. - DAKKA