Myanmar'da yönetime el koyan askeri cunta, parlamento seçimleri hakkında soruşturma başlatacak

Myanmar'da darbeyle ülkenin yönetimine el koyan askeri cuntanın, hile yapıldığını iddia ettiği Kasım 2020'deki parlamento seçimleri hakkında soruşturma başlatacağı bildirildi.

Devlete ait "Global New Light of Myanmar" gazetesinde yer alan habere göre, cuntanın lideri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Min Ang Hlaing, darbe hükümetinin yaptığı ilk bakanlar kurulu toplantısında seçimdeki hile iddialarını araştırmak üzere, "bağımsız ve önyargısız çalışanlardan oluşan yeni Birlik Seçim Komisyonu kurulacağını" belirtti.

Seçmen listelerinin hane halkı kayıtlarına göre yeniden sorgulanması gerektiğini ifade eden General Min, "Komisyon, gerçek sonuçları ortaya çıkarmak için seçim verilerini inceleyecek ve buna göre süreç içinde sorumlular hakkında gereken adımlar atılacak." ifadelerini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin