Myanmar'da üst düzey Budist rahipler askeri cuntayı şiddeti sonlandırmaya çağırdı

KUALA Myanmar'da üst düzey Budist rahipler, protestoculara destek vereceklerini belirterek güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik şiddetini bir an önce durdurmasını istedi.

Üyelerini hükümetin atadığı ve üst düzey Budist rahiplerden oluşan Devlet Üst Düzey Budist Rahipler Komitesi, askeri yönetime tepki olarak faaliyetlerini durdurduklarını ve protestoculara destek vereceklerini duyurdu.

Komitenin açıklamasında, güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik şiddetini bir an önce durdurması gerektiği vurgulandı.

İnsanların acı çektiğini kaydeden açıklamada, "Myanmar halkının geleceği hesaba katılarak hareket edilmeli ve ülkenin imajını sarsan şeyler yapılmamalı." ifadesi kullanıldı.

Komite, askeri yönetimden, protestocuların gözaltına alınmasına son verilmesi, şiddetin son bulması ve güvenlik güçlerinin halkın özel mülkünü yağmalamaktan vazgeçmesini istedi.

Öldürülen protestocu sayısı 200'ü geçti

Öte yandan Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, darbe karşıtı protestoların başladığı 6 Şubat'tan bu yana güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu 202 protestocunun yaşamını yitirdiği, 1862 kişinin gözaltında tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Cunta birlikleri sadece protestocuları değil, sıradan insanları da zaman veya mekan ayırt etmeden keskin nişancılarıyla hedef alıyor." bilgisi yer aldı.

Çok sayıda yaralanan protestocunun gözaltına alınarak hiçbir tıbbi müdahale görmediğinin belirtildiği açıklamada, "Vurularak öldürülen bazı protestocular hiçbir merhamet gösterilmeden yollarda sürüklendi ve cesetler ailelere teslim edilmedi." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız