Myanmar'da Tutuklu 2 Gazetecinin Davasında Temyiz Başvurusu Reddedildi

Arakanlı Müslümanların öldürülmesiyle ilgili araştırma yapan iki Reuters muhabirinin 7 yıl hapis cezasıyla yargılandığı davada, Myanmar Anayasa Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetti. 'Devlet sırlarını açığa çıkarma' ile yargılanan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Aralık 2017'den beri tutuklu yargılanıyor.

Gazetecilerin avukatı, "suç işlendiğine dair yeterli kanıt olmaması ve gösterilen delillerin polis tarafından hazırlandığı" gerekçesiyle hapis cezasına itiraz etti. Euronews.com'da Görüntüle