Myanmar'da tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki salıverildi
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Myanmar'da tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki salıverildi

Myanmar'da tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki salıverildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesi sonrası barışçıl protesto gösterilerine ilişkin "yalan haber" yaydığı iddiasıyla nisan ayında tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki Kitazumi serbest bırakıldı.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesi sonrası barışçıl protesto gösterilerine ilişkin "yalan haber" yaydığı iddiasıyla nisan ayında tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki Kitazumi serbest bırakıldı.

Kyodo ajansının haberine göre dün salıverilen ve ülkesine dönen gazeteci Yuki, başkent Tokyo yakınlarındaki Narita Havalimanı'nda basın mensupları verdiği demeçte, serbest bırakılmasına ilişkin yürütülen çabalara teşekkür etti.

"Yangon'da nelerin meydana geldiğine ilişkin haber yapmak istedim ancak bunu gerçekleştiremediğim için öfkeliyim" ifadesini kullanan Yuki, "tehdit edici bir havada" gerçekleşen sorgusu sırasında hapse atılmakla korkutulduğunu belirtti.

Tutukluluğu sırasında kalem kullanmasında izin verilmediğini kaydeden Yuki, dışarıda meydana gelen olayları ve şahit olduğu detayları aklında tutmak için sürekli zihin jimnastiği yaptığını söyledi.

Yuki, ülkesinde bir süre vakit geçirdikten sonra, yeniden Myanmar'a dönmeyi ve gelişmeleri yerinden izlemeyi istediğini belirterek, "Myanmar halkının dünyaya anlatmamı istediği çok şey var." diye konuştu.

Daha önce 26 Şubat'ta gözaltına alınan ve kısa süre sonra serbest bırakılan Yuki, ikinci kez gözaltına alındığı 18 Nisan'dan beri tutukluydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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