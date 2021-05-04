Myanmar'da tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor
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Myanmar'da tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Myanmar'da tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolara ilişkin "yalan haber" yaydığı iddiasıyla tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki Kitazumi için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolara ilişkin "yalan haber" yaydığı iddiasıyla tutuklanan Japon serbest gazeteci Yuki Kitazumi için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kyodo ajansının Japonya'nın Yangon Büyükelçiliği kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 18 Nisan'da evindeyken gözaltına alınan Japon gazeteci Yuki için iddianame düzenlendi.

Darbe karşıtı protestolara ilişkin "yalan haber" iddialarından suçlu bulunması halinde 45 yaşındaki Yuki'nin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Haberde, siyasi hükümlülerin kaldığı Yangon kentindeki bir hapishanede tutulan Yuki'nin herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı kaydedildi.

Myanmar güvenlik güçlerince 26 Şubat'ta gösterilerde gözaltına alınan ve bir süre sonra serbest bırakılan Yuki, 18 Nisan'da Yangon'daki evindeyken gözaltına alınmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 760'tan fazla sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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