Myanmar'da topçu ateşi sonucu 3 Müslüman hayatını kaybetti

29.02.2020 23:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 23:44

Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde açtığı topçu ateşinde 3 Müslüman yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlerde, topçu atışlarının Budist Arakan Ordusu örgütünün devriye gezen Myanmar askeri konvoyuna saldırması sonucu yapıldığı belirtildi.

Topçu atışlarının Arakan eyaletinin Mrauk-U ilçesindeki 2 kasabaya isabet ettiği, olayda 3 kişinin öldüğü, 10'unun yaralandığı kaydedildi.

Taraflar arasında Arakan eyaletinde çıkan çatışmalarda son 2 haftada en az 7 sivilin hayatını kaybettiği, 48 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA