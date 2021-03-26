Myanmar'da Suu Çii'nin partisinin merkez binasına molotofkokteyli ile saldırı yapıldı

KUALA Myanmar'da askeri darbe ile iktidardan indirilen eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ile iktidardan indirilen eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Darbe karşıtı gruplar ve aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı güvenlik kamerası videosunda bir kişi, NLD'nin Yangon'daki genel merkezinin önünde, molotofkokteylini ateşe verip parti binasına fırlatırken görüntülendi.

Olayın yerel saatle 04.00'da meydana geldiği ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede alevleri kontrol altına aldığı öğrenildi.

Saldırıyı yapan kişinin kimliği ise tespit edilemedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 320 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız