Myanmar'da Suu Çii'nin partisinin merkez binasına molotofkokteyli ile saldırı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Myanmar'da Suu Çii'nin partisinin merkez binasına molotofkokteyli ile saldırı yapıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Myanmar'da Suu Çii'nin partisinin merkez binasına molotofkokteyli ile saldırı yapıldı

KUALA Myanmar'da askeri darbe ile iktidardan indirilen eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ile iktidardan indirilen eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Darbe karşıtı gruplar ve aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı güvenlik kamerası videosunda bir kişi, NLD'nin Yangon'daki genel merkezinin önünde, molotofkokteylini ateşe verip parti binasına fırlatırken görüntülendi.

Olayın yerel saatle 04.00'da meydana geldiği ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede alevleri kontrol altına aldığı öğrenildi.

Saldırıyı yapan kişinin kimliği ise tespit edilemedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 320 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Aykut Kocaman Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Myanmar'da Suu Çii'nin partisinin merkez binasına molotofkokteyli ile saldırı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 07:05:52. #1.15#
title