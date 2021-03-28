Myanmar'da sular durulmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Myanmar'da sular durulmuyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Myanmar'da sular durulmuyor

Myanmar'da dünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi.

Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez
Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti
Myanmar'da kanlı gün: 100 gösterici hayatını kaybetti

Myanmar'da dünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi. Güvenlik güçlerinin bu sabah kalabalığa açtığı ateş sesleri kameraya yansıdı.

Myanmar'da dün kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü'nün 76. yıldönümünde kan aktı. Darbenin ardından ülke çapında başlayan protestolar bu sabah saatlerinde de devam etti. Protestolarda Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölü sayısının 114'e yükseldiği bildirildi. Güvenlik güçlerinin bu sabah Thiri Myaing yolu üzerindeki kalabalığa ateş açtığı sesler kameraya yansıdı. Myanmar'da halk tarafından çekilen görüntülerde sivillerin yaralandığı görülüyor. ABD'nin Myanmar Büyükelçiliği de, Yangon Şehri'ndeki Amerikan Kültür Merkezi'ne ateş açıldığını açıklamış, kimsenin yara almadığı belirtilmişti.

MYANMAR'DA 1 ŞUBAT ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.


Myanmar'da sular durulmuyor
Myanmar'da sular durulmuyor
Myanmar'da sular durulmuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Myanmar'da sular durulmuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 11:34:46. #1.15#
title