Myanmar'da sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyen 7 kişi için gözaltı kararı

Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle 7 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Yetkililer, söz konusu kişilerin tamamının devleti eleştirmek ve sosyal medya paylaşımları yoluyla "kamu huzurunu" bozmaya çalışmakla suçlandığını açıkladı.

Gözaltı kararı alınan 7 kişi arasında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler Min Ko Naing ve Kyaw Min Yu ile ünlü şarkıcı Htwe Lynn Ko'nun da yer aldığı duyuruldu.

Myanmar'da Aung San Suu Çii'nin ardından ülkenin en etkin ismi olarak gösterilen Naing, darbeden 3 gün sonra halkı direnmeye davet etmişti.

Söz konusu suçlamalar kapsamında 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceği kaydediliyor.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın