Myanmar'da sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyen 7 kişi için gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Myanmar'da sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyen 7 kişi için gözaltı kararı

13.02.2021 22:03 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:06
Myanmar'da sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyen 7 kişi için gözaltı kararı

Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle 7 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle 7 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Yetkililer, söz konusu kişilerin tamamının devleti eleştirmek ve sosyal medya paylaşımları yoluyla "kamu huzurunu" bozmaya çalışmakla suçlandığını açıkladı.

Gözaltı kararı alınan 7 kişi arasında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler Min Ko Naing ve Kyaw Min Yu ile ünlü şarkıcı Htwe Lynn Ko'nun da yer aldığı duyuruldu.

Myanmar'da Aung San Suu Çii'nin ardından ülkenin en etkin ismi olarak gösterilen Naing, darbeden 3 gün sonra halkı direnmeye davet etmişti.

Söz konusu suçlamalar kapsamında 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceği kaydediliyor.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sibel Can Buse Varol Acun Ilıcalı Erol Büyükburç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Metin Oktay
Tüm Haberler Kar Antalya Twitter Liverpool
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Myanmar'da sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyen 7 kişi için gözaltı kararı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 22:07:02. #1.16#
title