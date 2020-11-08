Myanmar'da seçimler için halk sandık başına gitti
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Myanmar'da seçimler için halk sandık başına gitti

08.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:26
Myanmar'da seçimler için halk sandık başına gitti

Myanmar'da uzun süren askeri yönetimin ardından ikinci demokratik seçimler için halk sandık başına gitti.

Myanmar'da uzun süren askeri yönetimin ardından ikinci demokratik seçimler için halk sandık başına gitti.

Ülkenin en büyük şehri Yangon'da seçmenlerin, oy verme merkezlerinin önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde mesafeli biçimde ve maskeyle uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmenin oy kullanacağı Myanmar seçimlerinde yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel sandalye için yarışıyor.

Ülkede 90'ın üzerinde siyasi parti seçim yarışına katılıyor. Oyların çoğunluğunu, 75 yaşındaki Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin liderliğindeki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) ve ordunun desteklediği Dayanışma ve Kalkınma Birliği Partisinin (USDP) alması bekleniyor.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi de 440 üyeden oluşuyor.

56 senatör ve 110 milletvekilinin ordu tarafından atandığı ülkede her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

Ülkenin devlet başkanı, genel seçimlerin ardından Senato ve Mecliste yapılan oylama ile belirleniyor.

Suu Çii, oyunu Kovid-19 salgını nedeniyle 60 yaş üstü seçmenlere oylarını önceden verme kolaylığı sağlayan uygulama çerçevesinde geçen ay başkent Napito'da kullanmıştı.

Aung San Su Çii'nin Arakanlılara yönelik insan hakları ihlallerine sessiz kalması ve anayasal reform sözünü yerine getirememesinden dolayı ülkedeki etnik grupların NLD'ye desteğinin bu seçimde azalacağı öngörülüyor.

Bu durumda iktidar partisinin, tek başına meclis çoğunluğunu kaybederek etnik temelli partilerden biriyle koalisyon arayışına girmesi ihtimali bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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