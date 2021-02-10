Myanmar'da sağlık çalışanlarının darbe sonrası iş bırakması Kovid-19'la mücadeleyi yavaşlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Myanmar'da sağlık çalışanlarının darbe sonrası iş bırakması Kovid-19'la mücadeleyi yavaşlattı

10.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:53
Myanmar'da sağlık çalışanlarının darbe sonrası iş bırakması Kovid-19'la mücadeleyi yavaşlattı

Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleştirilen askeri darbe sonrası başta doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından başlatılan sivil itaatsizlik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin aksamasına ve sağlık sisteminin çökmesine yol açtı.

Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleştirilen askeri darbe sonrası başta doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından başlatılan sivil itaatsizlik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin aksamasına ve sağlık sisteminin çökmesine yol açtı.

Strait Times gazetesinin haberine göre, ülkede darbenin gerçekleştirildiği 1 Şubat'tan önceki hafta günde ortalama 17 binden fazla test yapılırken, bu sayı darbe sonrası 9 bin civarına düştü.

Konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Myanmar Sağlık Bakanlığı yetkilileri, darbeyi protesto eden ve iş bırakan sağlık çalışanlarına görevlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Myanmar'da Aung San Suu Çii hükümetini devirerek yönetimi devralan cunta lideri Ming Aung Hlaing, hafta başında televizyondan ilk halka sesleniş konuşmasında Kovid-19 ile mücadele sözü vermişti.

Myanmar'da bugüne kadar, 141 bin 448 vaka ve 3 bin 180 ölüm kayıtlara geçti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Son 14 yılın en kalabalık protestoları

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı.

Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Buse Varol Didem Kınalı Aleyna Tilki Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Arda Turan Aykut Kocaman Tolga Ciğerci Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Myanmar'da sağlık çalışanlarının darbe sonrası iş bırakması Kovid-19'la mücadeleyi yavaşlattı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:08:46. #1.14#
title