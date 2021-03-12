Myanmar'da protestocular ve gazetecilere baskı artıyor
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Myanmar'da protestocular ve gazetecilere baskı artıyor

12.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:16
Myanmar'da protestocular ve gazetecilere baskı artıyor

Myanmar'da askeri darbeye karşı düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan Associated Press (AP) haber ajansı çalışanının gözaltı süresi uzatıldı.

Myanmar'da askeri darbeye karşı düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan Associated Press (AP) haber ajansı çalışanının gözaltı süresi uzatıldı.

Yangon kentinde 27 Şubat'taki gösteriler sırasında gözaltına alınan medya çalışanlarından biri olan AP'den 32 yaşındaki Thein Zaw, bugünkü duruşmaya telekonferans yoluyla katıldı.

Mahkeme, Thein Zaw'ın, 24 Mart'ta görülecek sonraki duruşmaya kadar gözaltında kalmasına hükmetti.

Güvenlik güçleri plastik mermiyle müdahale etti

Myanmar'ın iki büyük kenti Yangon ve Mandalay'da askeri darbeye karşı bugün düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri, protestoculara plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

Mandalay'da yaklaşık 500 demir yolu çalışanı, askeri hükümeti protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Gazetecilere "kamu düzenini bozma" suçlaması

Güvenlik güçlerinin ülkedeki darbe karşıtı protestolara müdahalesi sırasında gözaltına alınan gazetecilerden 6'sı, 3 Mart'ta yargılandıkları mahkemede "kamu düzenini ihlal etmekle" suçlanmıştı.

Askeri yönetimin gözaltı ve tutuklamalarını takip eden insan hakları gruplarından yapılan açıklamada, aralarında Associated Press haber ajansı çalışanı Thein Zaw'ın da bulunduğu gazetecilerin, ülkede yaşanan gelişmelere dair yanlış bilgilendirme yaparak halkı yanlış yönlendirdikleri gerekçesiyle suçlandıkları bildirilmişti.

Gazetecilerin, suçlu bulunmaları durumunda 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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