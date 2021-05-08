Myanmar'da protestocular ile ordu arasında çıkan çatışmalarda 16 asker öldürüldü
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Myanmar'da protestocular ile ordu arasında çıkan çatışmalarda 16 asker öldürüldü

Myanmar'da protestocular ile ordu arasında çıkan çatışmalarda 16 asker öldürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestocular ile Myanmar ordusu arasında bu hafta içinde çıkan çatışmalarda en az 16 askerin öldürüldüğü açıklandı.

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestocular ile Myanmar ordusu arasında bu hafta içinde çıkan çatışmalarda en az 16 askerin öldürüldüğü açıklandı.

The Irrawaddy gazetesinde yer alan habere göre, Sagaing eyaletine bağlı Kani ilçesinde 6 ve 7 Mayıs'taki protestolarda göstericiler, kalabalığı dağıtmak için silahlı müdahalede bulunan Myanmar ordusuna el yapımı silahlarla karşılık verdi.

İlçe sakinlerinin verdiği demeçlere göre çıkan çatışmalarda en az 16 asker öldürüldü.

Myanmar ordusuna karşılık verenlerin, kendilerini "sivil direniş kuvvetleri" diye adlandıran bir silahlı grup olduğu öne sürüldü.

Sivil can kayıpları 774'e yükseldi.

Öte yandan Myanmar ordusunun ülkedeki protestolara silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısı 774'e ulaştı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) günlük raporunda, son 24 saatte 2 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam sivil can kaybı sayısı 774 olarak güncellenirken 3 bin 778 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1498 kişi hakkında ise gözaltı kararının bulunduğu raporda belirtildi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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