Myanmar'da otobüsle otomobil çarpıştı: 22 ölü, 10 yaralı
Haberler » Güncel » Myanmar'da otobüsle otomobil çarpıştı: 22 ölü, 10 yaralı - Haber

Myanmar'da otobüsle otomobil çarpıştı: 22 ölü, 10 yaralı

Myanmar'da bir yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18
Myanmar'da otobüsle otomobil çarpıştı: 22 ölü, 10 yaralı

'da bir yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.


Şinhua'da yer alan habere göre, itfaiye yetkilileri Kayin eyaletinde Myawaddy-Kawkareik kara yolunda bir otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti.


Yaralılar civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler