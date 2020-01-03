Myanmar'da otobüsle otomobil çarpıştı: 22 ölü, 10 yaralı
Myanmar'da bir yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18
Myanmar'da bir yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Şinhua'da yer alan habere göre, itfaiye yetkilileri Kayin eyaletinde Myawaddy-Kawkareik kara yolunda bir otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılar civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA