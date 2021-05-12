Myanmar'da orduya bağlı mahkeme bir gazeteciye 3 yıl hapis cezası verdi

Myanmar'da darbe yapan orduya bağlı mahkeme, yayın yasağı getirilen haber kuruluşunda çalışan gazeteciyi 3 yıl hapse mahkum etti.

Myanmar'da darbe yapan orduya bağlı mahkeme, yayın yasağı getirilen haber kuruluşunda çalışan gazeteciyi 3 yıl hapse mahkum etti.

Askeri mahkeme, yayın lisansı iptal edilen Burma'nın Demokratik Sesi (DVB) medya kuruluşunda çalışan, 51 yaşındaki Min Nyo'ya yaptığı haberleri gerekçe göstererek 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Min Nyo'nun daha önce militan öğrenci grubuyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 1996 yılında tutuklanmasının ardından 7 yıl hapis yattığı bildirildi.

Nyo'nun eşi Nyomee Moe, eşinin gazetecilik etiğini ihlal etmediğini, Myanmar'da adaletin olmadığını vurguladı.

Burma'nın Demokratik Sesi'nin 3 çalışanı ve 2 aktivist, 9 Mayıs'ta Chiang Mai'de polis kontrolü sırasında yasa dışı yollarla Tayland'a girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler, nisanda yaptığı açıklamada, Myanmar'daki askeri darbenin ardından şubattan bu yana 71 gazetecinin tutuklandığını duyurmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbe karşıtı protestolara ordunun silahlı müdahalesi sonucu en az 780 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer