Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi

KUALA Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi.

KUALA Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 759'a yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 3 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 759 olarak güncellenirken, 3 bin 461 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1276 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

24 Nisan'da Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısında, Myanmar'da şiddetin bir an önce durdurulması kararı alınmıştı.

AAPP'nin verilerine göre, ASEAN toplantısından bu yana Myanmar'da, ordunun darbe karşıtı protestolara silahlı müdahalesi sonucu 9 kişi öldürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız