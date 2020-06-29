Myanmar'da ordunun "etnik silahlı gruplara karşı operasyon" uyarısıyla köylüler evlerini terk etti Myanmar'ın Arakan eyaletinde, ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların yaşandığı bölgede, yetkililerin "tahliye" emri sonrası geçen hafta boyunca binlerce kişi köylerini terk etti.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde, ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların yaşandığı bölgede, yetkililerin "tahliye" emri sonrası geçen hafta boyunca binlerce kişi köylerini terk etti.

Arakan eyalet hükümeti, 23 Haziran'da, Rathedaung kasabasına bağlı köy yöneticilerine, ordunun etnik isyancılara karşı bir "temizlik operasyonu" yürütme planları nedeniyle köy sakinlerine evlerinden uzak durmalarını söylemeleri yönünde talimat verdi.

Arakan eyaleti Güvenlik ve Sınır İşleri Bakanlığının, 26 Haziran'da talimatı iptal etmesine rağmen 40'tan fazla köyden kaçışlar devam etti.

Parlamentonun üst kanadında Rathedaung kasabasını temsil eden Khin Maung Latt, "Talimatın verildiği günden bu yana operasyon bölgesinden 10 binden fazla kişi köylerinden kaçtı." dedi.

Arakan Milletvekili Lat, köylülerin kaçmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Korku içindeler. Bu, askeri operasyon sırasında köyden uzak durmaları için verilen tahliye emrinin etkisi. Köy yöneticilerinin bile çoğu köylerden kaçıyor. Köylerine geri dönmekten bile korkuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Köylerini terk eden bazı kişilerin belirlenen bölgedeki diğer köylere, bazılarının ise Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'ye kaçtığı kaydedildi.

Myanmar Times gazetesi, ordunun, 23 Haziran'da Koetenkauk köyünde Arakan Ordusu örgütü tarafından kurulan pusuda 3 sınır polisi ile bir sivil şoförün ölmesinin ardından harekete geçtiği bilgisini paylaştı. Olayda 4 polis memurunun ve 1 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

Myanmar ordusu ile Arakan eyaletinde "özerklik" talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasındaki silahlı çatışmalar sırasında sivillerin de hayatını kaybettiği bildiriliyor.

"Köy yöneticilerinin bile çoğu köylerden kaçıyor"

Kyauktan köyü sakinlerinden 58 yaşındaki Aye Mg, "Ordudan askerlerle karşılaşmak istemediğimiz için köyden kaçmalıyız. Köyün içine ateş ediyorlar, canlı kalkanlar olarak kullanmak için köylüleri tutukluyorlar." iddiasında bulundu.

Diğer yandan, sivil toplum örgütleri ve Budist rahiplerin, yerlerinden edilen bu köylülerin barınak bulmalarına yardımcı olduğu kaydedildi.

İnsan hakları savunucuları, orduyu "etnik silahlı gruplarla mücadele operasyonlarında aşırı güç kullanmakla ve sivillere hedef almakla" suçluyor.

Myanmar ordusu, Ocak 2019'da 13 polisin öldüğü, 9 polisin yaralandığı saldırıdan sonra Budist Arakan Ordusunu terörist örgüt ilan etmişti.

Eyalette, son dönemde örgüt üyeleri ile askerler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Budist sivilin yerlerinden edildiği belirtiliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA