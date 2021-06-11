Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 860'a çıktı
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Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 860'a çıktı

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 860'a çıktı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbeden bu yana ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısı 860'a yükseldi.

KUALA Myanmar'da askeri darbeden bu yana ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısı 860'a yükseldi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) raporuna göre, son 24 saatte 2 sivil can kaybı daha doğrulandı.

Toplam can kaybı 860 olarak güncellenirken gözaltındaki kişi sayısı 4 bin 804 oldu, 1936 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor.

İsyancı grubun saldırısında 10 asker yaşamını yitirdi

Öte yandan Sagaing eyaletinde faaliyet gösteren darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Kani Halk Savunma Gücü ile Myanmar ordusu arasında 9 Haziran'da çıkan çatışmalarda 10 askerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

The Irrawaddy gazetesine isim vermeden konuşan bir görgü tanıdığı, eyalete bağlı Kani ilçesindeki Monywa-Kalewa otoyolunda isyancıların, Myanmar ordusundan 70 kişinin geçtiği bir konvoya pusu kurduğunu aktardı.

Çıkan çatışmada 10 askerin öldüğünü öne süren tanık, en az 10 askerin yaralandığını belirtti.

Myanmar askeri yönetimi ise can kayıplarını doğrulayan açıklamada bulunmadı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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