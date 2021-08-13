Myanmar'da ordunun darbe karşıtı grupla çatışmasında Çin sınırı ötesine havan topu düştü

KUALA Myanmar'ın Çin sınırındaki Şan eyaletinde ordu ile askeri darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) arasındaki çatışmada Çin sınırının ötesine havan topu düştüğü öğrenildi.

KUALA Myanmar'ın Çin sınırındaki Şan eyaletinde ordu ile askeri darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) arasındaki çatışmada Çin sınırının ötesine havan topu düştüğü öğrenildi.

Çin'in Yunnan eyalet yönetiminden Myanmar askeri yönetimine gönderilen şikayet mektubunda, 4 ve 6 Ağustos'ta Şan eyaletindeki iç çatışmalar sonucu Çin'in sınır bölgesindeki Wanding kentine bir havan topu ve birkaç mermi isabet ettiği bilgisi verildi.

Bu durumdan derin endişe duyduklarını belirten yetkililer, Myanmar sınırının ötesine bir daha mühimmat düşmesi durumunda "gerekli cevabın verileceği" uyarısını yaptı.

Çinli yetkililerin şikayeti üzerine Myanmar askeri yönetimi, sınır ötesine düşen mühimmat nedeniyle özür açıklamasında bulundu.

Mizzima News gazetesinde yayımlanan açıklamada, sınır ötesine düşen mühimmatın Myanmar ordusuna ait olmadığı, kazadan MNDAA birliklerinin sorumlu olduğu öne sürüldü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 966 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız