Myanmar'da ordunun 400 evi yaktığı iddia edildi

ORDU (AA) - Myanmar'ın kuzeybatısındaki Sagaing bölgesine bağlı iki köyde, 400 evin ordu birlikleri tarafından yakıldığı ileri sürüldü.

Mwe Tone ve Pan köyü sakinleri, hükümete bağlı askeri birliklerin, yönetime karşı olan silahlı grup üyelerini aramak için toplam 400 köyü küle çevirdiğini ifade etti.

İsmini belirtmek istemeyen Mwe Tone köyünde yaşayan 29 yaşındaki yerli, "Çiftçi olarak bir ev inşa etmek için 15 yıl para biriktirdim ve evimden geriye sadece kül yığını kaldı. Sadece benim evim değil, tüm köy küle döndü." dedi.

Artık yiyeceğinin ve yaşayacak bir yerinin olmadığını belirten köy sakinleri, insanların kaçacak yeri olmadığını ve ordunun herkesi öldürdüğünü iddia etti.

Başka bir Pan köyü sakini de "Uluslararası hükümetlere sesleniyorum, orduya karşı herhangi bir adım atmazsanız Myanmar küle dönecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Myanmar medyası tarafından da yüzlerce evin yakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.