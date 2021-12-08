Myanmar'da ordunun 11 köylüyü öldürüp yaktığı iddia edildi

Myanmar'da ordunun, ülkenin kuzeybatısında bir köyde 11 köylüyü öldürdükten sonra yaktığı ileri sürüldü.

Ülkenin Sagaing bölgesinde bulunan Done Taw köyünde, askerlerce öldürüldükten sonra yakıldığı iddia edilen kişilere ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler büyüdü.

Güvenlik kaygısından dolayı isminin verilmesini istemeyen bir görgü tanığı, 50 askerin dün yerel saatle 11.00'da Done Taw köyüne ilerlediğini ve kaçmayı başaramayan 11 köylüyü yakaladığını söyledi.

Yakalanan 11 köylü erkeğin elleri arkadan bağlı şekilde ateşe verildiğini iddia eden görgü tanığı, söz konusu kişilerin askeri darbe karşıtı silahlı grup Halk Savunma Gücü (PDF) mensubu olmadığını da savundu.

Hükümet kanadından köylülerin yakıldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yapılmazken devlet medyasında PDF'ye karşı misilleme saldırıları düzenlendiği haberler ine yer verildi.

Askeri yönetime karşı kurulan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) ise köylülere yönelik saldırıyı sert şekilde kınadı.

Son aylarda Sagaing ve ülkenin kuzeybatısındaki diğer bölgelerde çatışmalar yoğunlaştı.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından kurulan NUG, darbe karşıtı sivilleri savunmak için 5 Mayıs'ta PDF'yi kurmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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