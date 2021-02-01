Myanmar'da ordu yönetime el koydu
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Myanmar'da ordu yönetime el koydu

01.02.2021 07:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 07:37
Myanmar'da ordu yönetime el koydu

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimlerin sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı açıklandı.

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ve iktidar partisinden diğer üst düzey isimlerin sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı açıklandı.

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu açıklandı. Myanmar ordusu, üst düzey siyasetçilerin 'seçim hilesi' gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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