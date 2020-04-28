Myanmar'da ordu ile Budist Arakan Ordusu arasındaki çatışmalarda siviller ölüyor Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken özellikle Arakan eyaletinde, ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların sürdürdüğü ve bu çatışmalarda sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken özellikle Arakan eyaletinde, ordu ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların sürdürdüğü ve bu çatışmalarda sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Arakan Rohingya Birliğinin (ARU) yayımladığı raporda, Myanmar'da 26 Nisan itibarıyla Kovid-19 görülen kişi sayısının 146'ya çıktığı ve virüs nedeniyle 5 kişinin öldüğü ancak gerçek sayıların, ulusal düzeyde etkili takip sisteminin bulunmaması nedeniyle açıklanandan daha fazla olabileceği belirtildi.

Raporda, ülke artan Kovid-19 salgını tehdidiyle başa çıkmak için mücadele ederken, Myanmar ordusu ile Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasındaki silahlı çatışmaların bu hafta daha da arttığına dikkat çekildi.

"Irrawaddy" internet sitesinin haberine göre, Arakan'ın Minbya kasabasında 24 Nisan'da çıkan çatışmalarda Myanmar ordusunun açtığı ateş sonucu, biri 15 yaşında Arakanlı Müslüman, 3'ü Budist Arakanlı yöre sakini 4 sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Diğer yandan Arakan'ın Cindi Ferang köyünde 22 Nisan'da çıkan çatışmada, Arakan Ordusu tarafından açılan hendek ve döşenen mayınları hedef alan topçu atışlarının köye isabet ettiği bildirildi. Köy halkından ölen ya da yaralanan olmadı.

Myanmar ordusu, Ocak 2019'da, 13 polisin öldüğü, 9 polisin yaralandığı saldırıdan sonra Budist Arakan Ordusunu terörist örgüt ilan etmişti. Eyalette son dönemde örgüt üyeleri ile askerler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Budist sivilin yerlerinden edildiği belirtiliyor.

Arakan'daki DSÖ aracına yönelik saldırı

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 20 Nisan'da Arakan eyaletinde, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aracına yapılan ve aracın içindeki bir DSÖ çalışanının yaşamını yitirdiği, birinin de yaralandığı saldırıyı şiddetle kınadığı anımsatılan raporda, Sittwe kentinden Yangon kentine yola çıkan ve Kovid-19 test numunelerini taşıyan aracın, Minbya kasabasında saldırıya uğradığı kaydedildi.

Saldırının, Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanlarının, Myanmar ordusu ile Arakan Ordusu örgütü arasındaki şiddetli çatışmalar sırasında sivillerin ölmesi ve yerlerinden edilmesi konusundaki ciddi endişelerini dile getirmesinin ardından gerçekleştiğine işaret edilen raporda, saldırıdan tarafların birbirini suçladığı aktarıldı.

Diğer yandan Myanmar'da, 17 Nisan'da başlayan geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle çıkarılan af kapsamında 24 bin civarında mahkumun serbest bırakıldığı hatırlatılan raporda, af çerçevesinde hükümlü ve gözaltındaki toplam 876 Arakanlı Müslüman'ın serbest kaldığı ancak bunun, Arakan'ın çeşitli bölgelerindeki hapishanelerde tutulan yaklaşık 4 bin Arakanlı erkek, kadın ve çocuk mahkumun küçük bir kısmı olduğu vurgulandı.

Raporda, Arakanlı Müslüman mahkumların çok büyük çoğunluğunun "asılsız ve imal edilmiş" suçlardan hapiste olduğu, diğerlerinin de suçlama olmadan keyfi olarak gözaltına alındığı ifade edildi.

İİT ve BMMYK'ye çağrı

ARU'nun raporunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK), Myanmar hükümetinden, şu anda Bangladeş kıyılarındaki uluslararası sularda sürüklenen içinde Arakanlı Müslümanların olduğu iki teknenin, Arakan'a girmesine ve bu kişilerin, topraklarına yeniden yerleştirmelerine izin vermesi talebinde bulunması çağrısı yapıldı.

Raporda, DSÖ ve BMMYK ile koordineli olarak İİT'den, Myanmar hükümetine, ülke içinde yerinden olmuş Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara Kovid-19'la mücadele kapsamında gerekli yardımların sağlanması, bölgedeki internet kısıtlamalarının kaldırılması ve Arakan eyaletinin kuzeyindeki mevcut şiddetin durdurulmasına ilişkin çağrıda bulunması talep edildi.

İİT ve uluslararası toplumun, Myanmar hükümetinden, Arakan'daki aşırı kalabalık cezaevlerinde tutulan Arakanlı Müslüman mahkumların durumuna ilişkin tam bir açıklama yapmasını ve bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep etmesi gerektiği vurgulandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA