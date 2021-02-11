Myanmar'da ordu, devrik hükümetin iktidara geldiği seçimde görev alan komisyon üyelerini alıkoydu
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Myanmar'da ordu, devrik hükümetin iktidara geldiği seçimde görev alan komisyon üyelerini alıkoydu

11.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:46
Myanmar'da ordu, devrik hükümetin iktidara geldiği seçimde görev alan komisyon üyelerini alıkoydu

Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasının ardından kurulan askeri yönetim, devrik Aung San Suu Çii hükümetinin iktidara geldiği 8 Kasım 2020 seçimlerinin soruşturulması kapsamında, eski hükümete bağlı Birlik Seçim Komisyonunda (UEC) görev yapan onlarca yetkiliyi alıkoydu.

Myanmar'da 1 Şubat'ta ordunun yönetime el koymasının ardından kurulan askeri yönetim, devrik Aung San Suu Çii hükümetinin iktidara geldiği 8 Kasım 2020 seçimlerinin soruşturulması kapsamında, eski hükümete bağlı Birlik Seçim Komisyonunda (UEC) görev yapan onlarca yetkiliyi alıkoydu.

"The Irrawady"nin sitesinde yer alan haberde, dün ve bugün Rakhine ve Ayewady eyaletleri başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasında, onlarca UEC yetkilisinin evinden alındığı ve ofislerinin mühürlenmeye devam edildiği belirtildi.

Askeri darbenin ardından UEC kaldırılmış ve yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Myanmar'da Aung San Suu Çii hükümetini devirerek yönetimi devralan cunta lideri Ming Aung Hlaing, hafta başında televizyondan ilk halka sesleniş konuşmasında, hükümetin UEC'de reform yaptığını, seçimde kullanılan seçmen listelerinin yasalara uygun olarak incelendiğini ve elde ettikleri verileri en yakın zamanda paylaşacaklarını belirtmişti.

Protestolarda bir kadın başından vurularak yaralandı

Bu arada, Uluslararası Af Örgütüne bağlı Kriz Kanıtı Laboratuvarı'nda görev yapan uzmanlar, darbeyi protesto etmek amacıyla 9 Şubat'ta başkent Nepido'da düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin 19 yaşındaki Mya Thwe Khaing isimli kadını kafasından vurduğunu gösteren ve sosyal medyada yayılan videonun doğru olduğunu kanıtladı.

Videoda kadının vurulduğu yolun karşı noktasında, Myanmar yapımı BA-94 veya BA-93 makineli tabanca kullanan bir polis memurunun bulunduğunun açık şekilde kaydedilmesine rağmen, Myanmar ordusuna bağlı "Doğru Haberler Bilgi Birimi"nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince yalnızca öldürücü olmayan silahlar kullanıldığı belirtildi.

Basında yer alan haberlerde, yaralı kadının önemli beyin fonksiyonlarını kaybettiği ve hayatta kalma şansının düşük olduğu bildirildi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Son 14 yılın en kalabalık protestoları

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı.

Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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