Myanmar'da öğretmenler, darbeye karşı sivil itaatsizlik başlattı

KUALA Myanmar'da ordunun yönetime el koymasına karşı çıkan öğretmenler, askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemine başladı.

Yangon Eğitim Üniversitesi kampüsünün önünde toplanan bir grup öğretim görevlisi ve üniversite çalışanı, kırmızı kurdeleler takarak darbeyi protesto etti.

İsmini açıklamadan basına konuşan bir öğretim görevlisi, askeri yönetime uymayacaklarını belirterek, "Seçilmiş hükümete kanunsuzca el koyan askeri darbeyi desteklemiyoruz." dedi.

Yangon'daki Dagon Üniversitesinin kampüsünde de bir grup öğretim görevlisi protesto düzenledi.

Bunun yanı sıra sosyal medyada, ülkenin güneydoğusundaki Dawei kentinde bir grup darbe karşıtının, askeri yönetimi protesto eden videosu yayıldı.

Myanmar'da bundan önce 74 hastanede de sağlık çalışanları, darbeye karşı iş bırakma eylemi başlatmıştı.

Biden'dan Myanmar ordusuna "iktidardan çekilme" çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, darbeyle iktidarı devralan Myanmar ordusuna, "iktidardan çekilme" çağrısında bulundu.

Başkan olarak yaptığı ilk dış politika konuşmasında, Myanmar'daki askeri darbeyi kınayan Biden, şunları kaydetti:

"Demokraside hiçbir güç, halkın iradesini hükümsüz bırakmaya meyletmemeli ve güvenilir bir seçimin sonuçlarını boşa çıkaracak teşebbüslerde bulunmamalıdır. Myanmar ordusu, el koyduğu iktidardan çekilmeli, gözaltına aldığı yetkilileri ve aktivistleri serbest bırakmalı, iletişimin önündeki engelleri kaldırmalı ve şiddetten kaçınmalıdır."

"Myanmar'da 147 kişi gözaltında" iddiası

Myanmar'da siyasi nedenlerle tutuklanan muhaliflerin kurduğu Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP) ise darbenin başladığı 1 Şubat'tan bu yana ülkede 147 kişinin gözaltına alındığını öne sürdü.

AAPP tarafından yapılan yazılı açıklamada, milletvekili ve hükümet yetkililerinden oluşan 133 kişiyle, sivil toplum kuruluşu üyesi ve aktivist 14 kişinin, darbe kapsamında gözaltına alındığını ve hala serbest bırakılmadığını iddia etti.

Askeri yönetim, en son Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'ye yakınlığıyla bilinen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden Win Htein'ı bugün gözaltına almıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı.

Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi NLD'nin önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek, bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız