Myanmar'da öğrencilerin yüzde 90'ı darbeyi protesto için okullara kayıt yaptırmadı

KUALA Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da öğrencilerinin yüzde 90'ının, askeri yönetim altında eğitim görmeyi protesto ederek yeni öğretim yılı için okullarına kayıt yaptırmadığı öğrenildi.

KUALA Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da öğrencilerinin yüzde 90'ının, askeri yönetim altında eğitim görmeyi protesto ederek yeni öğretim yılı için okullarına kayıt yaptırmadığı öğrenildi.

Myanmar Öğretmenler Federasyonundan (MTF) yapılan açıklamada, 1 Haziran'da başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, ülkedeki 9 milyon öğrenciden sadece yüzde 10'unun okullarına kayıt yaptırdığı bildirildi.

Kayıt yaptıran öğrenci sayısının 1 milyonu bile bulmadığı ifade edilen açıklamada, çok sayıda velinin, askeri yönetimi protesto etmek için çocuklarını okullara yollamak istemediği bilgisi yer aldı.

Açıklamada, ülkenin en kalabalık şehirleri Yangon, Mandalay ve Monywa'da çok sayıda okulun, öğrenci kayıtları almadığı için boş kaldığı kaydedildi.

Son 3 ayda 73 çocuk hayatını kaybetti

Öte yandan Myanmar'da askeri yönetime karşı kurulan ve kendilerini "sivil hükümet" olarak adlandıran Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), şubat ayından bu yana Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu 73 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

NUG İnsan Hakları Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Şubat'tan 15 Mayıs'a kadar, yaşları 6 ila 13 arasında değişen 73 çocuğun, darbe karşıtı protestolarla alakaları olmamasına rağmen Myanmar ordusunun silahlı şiddeti sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Çocuk cinayetlerinin en çok görüldüğü Mandalay'da 26, Yangon'da ise 13 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Söz konusu çocukların büyük çoğunluğunun ev baskınları sonucu, bazılarının ise etnik azınlıkların yaşadığı eyaletlere düzenlenen hava saldırılarında can verdiği belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 827 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız