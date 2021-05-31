Myanmar'da Müslümanlar demokrasi ve adalet için çok etnikli danışma komitesi oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar'da Müslümanlar demokrasi ve adalet için çok etnikli danışma komitesi oluşturdu

Myanmar'da Müslümanlar demokrasi ve adalet için çok etnikli danışma komitesi oluşturdu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da Müslümanlar, ülkede demokrasiyi yeniden inşa etmek ve Müslümanların haklarını korumak için Myanmarlı Müslümanlar Çok Etnikli Danışma Komitesini (MMMCC) kurdu.

KUALA Myanmar'da Müslümanlar, ülkede demokrasiyi yeniden inşa etmek ve Müslümanların haklarını korumak için Myanmarlı Müslümanlar Çok Etnikli Danışma Komitesini (MMMCC) kurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, MMMCC'nin kuruluş amaçları ve faaliyet planları sıralandı.

Myanmar'da askeri yönetime karşı 16 Nisan'da kurulan Ulusal Birlik Hükümetini (NUG) MMMCC'nin desteklediğinin belirtildiği açıklamada, "Birinci amacımız, Myanmarlı Müslümanlar ve özellikle Arakanlı Müslümanlarına yönelik politikalarında NUG'den güvence almaktır." ifadesi kullanıldı.

Ülkedeki Müslüman kuruluş temsilcileri ve siyasetçilerin NUG ile temas kurmasını sağlamanın da komitenin ikinci hedefi olduğu açıklamada kaydedildi.

Komitenin bir diğer hedefinin de 1982'de Myanmar ordusu tarafından imzalanan ve ülkedeki Arakanlı Müslümanları vatandaşlık haklarından mahrum eden vatandaşlık yasasının kaldırılarak, daha kapsayıcı yeni bir vatandaşlık yasasının hazırlanmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Açıklamada, komitenin NUG'u meşru hükümet olarak tanıdığı ve NUG'un uluslararası camiada tanınması için her türlü destekte bulunacağı kaydedildi.

Komiteye ilişkin AA muhabirine konuşan MMMCC Sözcüsü Kyaw Soe Win, komitenin Müslümanların haklarını savunmanın yanı sıra kapsayıcı bir bünyeye sahip olacağını vurgulayarak "Müslümanlara yönelik politikalarını tanımlama ve netleştirme konularında Ulusal Birlik Hükümetine yardımcı olmayı amaçlıyoruz." dedi.

1982 vatandaşlık yasasını "Nazi kanunları" olarak tanımlayan Win, "NUG'un bu yasayı bir an önce kaldırması ve Burma'nın, yeni yönetim altında tüm vatandaşlarına eşit haklar tanıyan bir ülke olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 840 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
Sosyal medyada taciz iddialarının odağındaki şahıs gözaltına alındı
Sosyal medyada taciz iddialarının odağındaki şahıs gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Antony Blinken Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Myanmar'da Müslümanlar demokrasi ve adalet için çok etnikli danışma komitesi oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 08:55:03. #1.15#

title