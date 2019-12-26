Myanmar'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 10 ölü, 5 yaralı
Myanmar'ın güneyinde bir minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
26.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:36
Myanmar'ın güneyinde bir minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Şinhua'da yer alan habere göre, itfaiye yetkilileri, Mon eyaletinde bir minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılar civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA