Myanmar'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 10 ölü, 5 yaralı
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Myanmar'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 10 ölü, 5 yaralı

Myanmar'ın güneyinde bir minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

26.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:36
Myanmar'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 10 ölü, 5 yaralı

'ın güneyinde bir minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şinhua'da yer alan habere göre, itfaiye yetkilileri, Mon eyaletinde bir minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılar civardaki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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