Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
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Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi

Myanmar'ın Kachin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madende meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi.

Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
02.07.2020 21:48 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:30

Myanmar'ın Kachin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madende meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi.

Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde bulunan bir madende toprak kayması meydana gelmişti. Hpakant bölge yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, yeşim taşı çıkarılan madende meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e yükseldiği bildirilmişti.

Myanmar İtfaiye Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "162 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olan 54 kişi ise hastanelere sevk edildi" denildi. Yetkililer, kayıp olan kişi sayısı hakkında bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Hpakant bölgesi dünyanın en büyük yeşim taşı madeninin bulunduğu yer konumundadır. Myanmar'ın yeşim taşı ticaretinden yıllık 30 milyar Dolardan fazla para kazandığı tahmin ediliyor. - ARAKAN

Kaynak: İHA

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