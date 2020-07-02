Myanmar'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldü Myanmar'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldüMyanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.

Myanmar'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldü Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi. Kaynak: Euronews.com