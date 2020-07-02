Myanmar'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldü
Myanmar'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldüMyanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.
02.07.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:16
Myanmar'da meydana gelen heyelanda en az 113 madenci öldü
Myanmar İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Kachin eyaletinde etkili şiddetli yağmurların ardından Hpakant ilçesindeki bir yeşim madeninde heyelan olduğu belirtildi.
Kaynak: Euronews.com