Myanmar'da madende meydana gelen heyelanda 3 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu - Haberler
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Myanmar'da madende meydana gelen heyelanda 3 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu

Myanmar'da madende meydana gelen heyelanda 3 kişi öldü, onlarca kişi kayboldu
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim taşı maden ocağında dün meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Myanmar'ın kuzeyindeki yeşim taşı maden ocağında dün meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Xinhua ajansının, Myanmar Yangın Hizmetleri Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkenin Kaçin eyaletinin Hpakant bölgesindeki madende dün meydana gelen heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda 3 erkeğin cesedine ulaşıldı.

Ekipler, heyelanda kaybolan ve çoğunun yasa dışı çalışan maden işçileri olduğu düşünülen en az 80 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Yerel basında heyelanda kaybolanların sayısının yaklaşık 100 olduğu öne sürüldü, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Atık moloz ve toprak yığınının alt taraftaki göle doğru sürüklenmesi nedeniyle kayıp işçilerin de göle düştüğü tahmin ediliyor.

Hpakant bölgesindeki yeşim taşı madeninde dün yerel saatle 04.00 sularında heyelan meydana gelmiş, onlarca kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.

Hpakant'da madencilik yasaklandığı halde işsizlik ve Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik koşulları kötüleşen yerel halk, yasakları görmezden geliyor.

Dünyanın en büyük yeşim taşı kaynaklarına sahip Myanmar'da yıllar içinde çok sayıda maden kazası yaşandı.

Yine aynı bölgedeki bir madende birkaç gün önce gerçekleşen toprak kaymasında en az 10 işçi ölmüştü.

Hpakant'taki yeşim madeni ocağında Temmuz 2020'de meydana gelen heyelanda en az 170 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeşim taşı madenciliğinden her yıl milyarlarca dolar gelir sağlayan Myanmar'ın Kaçin eyaletindeki Hpakant bölgesi, dünyada birinci kalite yeşim taşı rezervlerine sahip bölgelerden biri olarak biliniyor.

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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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