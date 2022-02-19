Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü

AA, Nuri Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü

Myanmar'da, en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Myanmar'da, en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, Kachin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki bir yeşim taşı maden sahasında dün toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hpakant bölgesinde yeşim taşı madenciliğinin bir süredir yasak olduğu ve madenin kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Öte yandan, Hpakant'daki bir maden sahasında Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi ölmüştü.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Myanmar, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title