Myanmar'da maden ocağında meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü
AA, Nuri Aydın - Güncel
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Myanmar'da, en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Myanmar'da, en önemli gelir kaynaklarından biri olan yeşim taşı maden sahalarından birinde meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki habere göre, Kachin eyaletine bağlı Hpakant bölgesindeki bir yeşim taşı maden sahasında dün toprak kayması meydana geldi.
Heyelanda, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Hpakant bölgesinde yeşim taşı madenciliğinin bir süredir yasak olduğu ve madenin kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirtiliyor.
Öte yandan, Hpakant'daki bir maden sahasında Ekim 2021'deki heyelanda da 6 kişi ölmüştü.
AA / Nuri Aydın - Güncel