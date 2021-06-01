Myanmar'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan ilkokullar açıldı

Myanmar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan ilkokullar, açıldı.

Myanmar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan ilkokullar, açıldı.

Myanmarlı öğrencilerin, öğretmenlerin seçilmiş hükümete el koyan orduyu boykot etmesine rağmen ilkokullara geri döndüğü bildirildi.

Yangon'un Latha kasabasındaki bir öğretmen, geçen yıllara kıyasla bu yılki öğrenci sayısının düşük olduğunu ifade etti.

Ülkede okullar Kovid-19 nedeniyle mart 2020'de kapatılmıştı.

Öte yandan, on binlerce öğretmen, darbe yönetimi altında çalışmayı reddederek sivil itaatsizlik hareketine katıldı.

Myanmar Öğretmen Federasyonu'na göre, 430 bin öğretmenden 125 binden fazlası sivil itaatsizlik hareketine katıldığı için askeri yetkililer tarafından görevden alındı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 840 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı