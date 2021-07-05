Myanmar'da Kovid-19 salgınının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
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Myanmar'da Kovid-19 salgınının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Myanmar'da Kovid-19 salgınının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Yerel haber sitesi Coconuts'ın haberine göre, askeri yönetim ülkede son 24 saatte 2 bin 318 Kovid-19 vakasına rastlandığını ve virüs bulaşan 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeni vakaların 286'sı ülkenin en büyük şehirlerinden Yangon'da, 255'i Bago'da, 241'i Ayeyardwady bölgesinde tespit edildi.

Ülke genelinde 26 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, Mandalay'da okullar tekrar kapatıldı.

İlk Kovid-19 vakasının 23 Mart 2020'de kaydedildiği Myanmar'da 27 Ocak 2021'de aşılama çalışmalarına başlanmıştı.

Ülkede Kovid-19'un Delta varyantının görüldüğü bildirilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 888 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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Myanmar'da Kovid-19 salgınının görüldüğü tarihten bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı - Haberler
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