Myanmar'da korona vaka sayısı 22'ye yükseldi Myanmar'da yeni korona virüs vakalarının tespit edilmesiyle ülkedeki korona vaka sayısı 22'ye yükseldi.

Myanmar'da yeni korona virüs vakalarının tespit edilmesiyle ülkedeki korona vaka sayısı 22'ye yükseldi.

Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüs vaka sayısı 22'ye yükseldi. Ülkede 21. vaka olarak kaydedilen korona hastası ile yakın temasta bulunan 51 yaşındaki kadının da korona olduğu açıklandı. Yangon'daki korona hastasının, 24 yaşındaki 21.vaka ile birlikte ABD, Güney Kore ve Tayland'ı ziyaret ettikten sonra ülkeye döndüğü bildirildi. Ülkede görülen 22 vakanın 19'unun durumunun iyi olduğu ancak 2'sinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Myanmar'da 23 Mart'ta ilk iki korona vakası görülmüş, korona nedeniyle ilk can kaybı ise 31 Mart'ta kaydedilmişti. - YANGON

Kaynak: İHA