Myanmar'da Karen halkından Arakanlı Müslümanların soykırım davasına destek

02.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:32

Mynamar'da Karen etnik azınlığını temsil eden sivil toplum kuruluşları, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım ve şiddet nedeniyle açılan uluslararası dava ve soruşturmayı desteklediklerini açıkladı.

Dünya Karen Topluluğu çatısı altındaki 48 sivil toplum örgütü, yayımladıkları ortak açıklamada, Arakanlı Müslümanların Uluslararası Adalet Divanı'na Myanmar ordusu aleyhinde açtığı soykırım davasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin Arakanlı Müslümanlara yönelik sistematik şiddet eylemlerini soruşturma kararını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Söz konusu yasal adımların Myanmar'ın askeri liderliğine açık bir mesaj olduğuna vurgu yapan örgütler, etnik azınlıklara yönelik suçların dokunulmazlıkla örtüldüğü günlerin sona erdiğini ifade etti.

Karen halkının, Arakanlı Müslümanlar gibi, on yıllardır Myanmar ordusunun sistematik insan hakları ihlalleriyle karşılaştığına dikkati çeken örgütler, ülkenin farklı yerlerinde etnik azınlıklara yönelik yürüttüğü harekatları durdurmak üzere Myanmar ordusunun üzerindeki baskının arttırılması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Örgütler, ordu üzerindeki sivil denetimin attırılmasının süregelen iç çatışmaları sonlandırmak ve güvenlik güçlerinin işlediği suçları engellemek için elzem olduğunun altını çizdi.

Karenler'e yönelik etnik temizlik

Myanmar'ın Tayland sınırındaki Kayin eyaletinde yaşayan Moğol kökenli Karen etnik topluluğu, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 194'den bu yana Karen Ulusal Birliği (KNU) çatısı altında merkezi hükümete karşı bağımsızlık mücadelesi veriyor.

1990'lı yıllarda ordu ile ayrılıkçılar arasındaki savaşlar nedeniyle on binlerce Karen yurtlarından olmuş, komşu Tayland'a sığınmak zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (BMMK) verilerine göre, sınırın Tayland tarafındaki 9 kampta çoğunluğu Karen etnik grubuna mensup 98 bin mülteci bulunuyor.

Kaynak: AA