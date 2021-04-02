Myanmar'da kablosuz internet bağlantısı kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar'da kablosuz internet bağlantısı kesildi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Myanmar'da kablosuz internet bağlantısı kesildi

KUALA Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da kablosuz internet erişiminin cuntanın emriyle kesildiği öğrenildi.

KUALA Askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da kablosuz internet erişiminin cuntanın emriyle kesildiği öğrenildi.

Özel telekom firması Ooredoo'dan yapılan açıklamada, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığından gelen talimat üzerine, ülke genelinde kablosuz internet bağlantılarının geçici süreliğine kesildiği bildirildi.

Myanmar cuntası, darbeden günler sonra protestoların başlaması üzerine gösterilerin organize olmasını ve protestocuların sosyal medya paylaşımlarını engellemek için telefonlara internet erişimini engellemişti.

İnternet yasaklarına rağmen protestocular, sanal özel ağ (VPN) programlarıyla yasağı delerek sosyal medya paylaşımlarına devam etmişti.

Güvenlik güçleri 44 çocuğu öldürdü

Darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen protestoculardan 44'ünün çocuk olduğu açıklandı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 543 kişiden 44'ünün 18 yaş altında olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 543 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Özlem Zengin Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Özge Özder Berrak Tüzünataç
Spor Okay Yokuşlu İsmail Kartal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Myanmar'da kablosuz internet bağlantısı kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:48:26. #1.14#
title