Myanmar'da internet sağlayıcılara Twitter ve Instagram'a erişimi engellemeleri talimatı verildi

Norveçli telekom şirketi Telenor, 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla darbeyle yönetime el koyulan Myanmar'da mobil operatör ve internet sağlayıcılarına sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram'a erişimi engellemeleri talimatı verildiğini duyurdu.

Norveçli telekom şirketi Telenor, 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla darbeyle yönetime el koyulan Myanmar'da mobil operatör ve internet sağlayıcılarına sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram'a erişimi engellemeleri talimatı verildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Myanmar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ülkedeki tüm internet sağlayıcı firmalara söz konusu sosyal medya uygulamalarına erişimi kapatma emri verildiği vurgulandı.

Bakanlığın bu emrine "gereklilik ve orantılılık" açısından itiraz edildiği belirtilen açıklamada, bunun uluslararası insan hakları hukukuyla çeliştiği uyarısının da yapıldığının altı çizildi.

Açıklamada, iletişim hizmetlerine erişim yoluyla ifade özgürlüğünün "özellikle çatışma zamanlarında" sürdürülmesi gerektiğine işaret edildi.

Ordu, dün, sosyal medya sitesi Facebook'un geçici kapatılması yönünde karar almıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın