Myanmar'da heyelan: En az 50 ölü Myanmar'ın Kachin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madende meydana gelen toprak kaymasında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'ın Kachin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madende meydana gelen toprak kaymasında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde bulunan bir madende toprak kayması meydana geldi. Myanmar İtfaiyesi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, yeşim taşı çıkarılan Hpakant bölgesinde meydana gelen heyelanda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Öte yandan yeşim taşı çıkarılan Hpakant bölgesinde zaman zaman toprak kayması meydana geldiği ifade edildi. - ARAKAN Kaynak: İHA