Myanmar'da halk, sivil itaatsizlik eylemleri nedeniyle ATM'lerden para çekmekte zorlanıyor
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Myanmar'da halk, sivil itaatsizlik eylemleri nedeniyle ATM'lerden para çekmekte zorlanıyor

Myanmar'da halk, sivil itaatsizlik eylemleri nedeniyle ATM'lerden para çekmekte zorlanıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı kamu ve özel sektör çalışanlarının sivil itaatsizlik eyleminde bulunması sonucu bankacılık sektöründeki yavaşlamaların ardından, halkın ATM'lerden para çekmekte çok zorlandığı öğrenildi.

KUALA Myanmar'da askeri darbeye karşı kamu ve özel sektör çalışanlarının sivil itaatsizlik eyleminde bulunması sonucu bankacılık sektöründeki yavaşlamaların ardından, halkın ATM'lerden para çekmekte çok zorlandığı öğrenildi.

Myanmar Frontier gazetesinde yer alan habere göre, ülke genelinde banka müşterileri son iki haftadır ATM'lerden para çekebilmek için uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekliyor.

Gazeteye konuşan bankacı Ko Thiha, askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemlerinin sürmesi nedeniyle ülkede 2 bin banka şubesinin kapandığını ve nakit akışı büyük oranda yavaşladığını belirtti.

Şubat ayından bu yana sivil itaatsizlik eylemlerinde yer aldığını söyleyen Thiha, "Banka müdürümüz 28 Nisan'a kadar işe gelmeyenlerin kovulacağını söyleyince, ailemi düşündüğüm için işe dönmek zorunda kaldım." dedi.

Halk sabah 04.30'da sıra beklemeye başlıyor

Thiha, çok sayıda bankanın ATM'lerden günlük para çekme limitini 200 bin Kyat (1061 TL) ile sınırladığı ve ATM'lere geç gelen çoğu vatandaşın para çekemeden döndüğünü kaydetti.

Diğer bankacılık işlemlerinin de mart ayından bu yana çok yavaşladığını söyleyen Thiha, "Randevu sistemiyle günde sadece 20 müşteriye hizmet verebiliyoruz. Şimdiden haziran ayı randevuları tamamen doldu." diye konuştu.

Thiha, nakit sınırlaması nedeniyle müşterilerin para çekebilmek için günün erken saatlerinde sıraya girdiğini ifade ederek "Çoğu müşteri sabah 04.30'da kuyruk beklemeye başlıyor. Öğlen saatlerinde aile yakınları gelerek kuyruğu devralıyor." dedi.

Sosyal medyada da halkın ATM'lerde uzun kuyruklar oluşturduğunu gösteren çok sayıda fotoğraf paylaşıldı.

Vatandaşlar paylaşımlarda, sabahın erken saatlerinden bu yana para çekmek için sırada beklediklerine dair şikayet ifadeleri kullandı.

Myanmar'da askeri darbenin ardından çok sayıda banka çalışanı, işe gitmeyi bırakarak sivil itaatsizlik eylemine başlamıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 772 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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