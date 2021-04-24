Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 745'e yükseldi
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Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 745'e yükseldi

Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 745'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı 745'e çıktı.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısı 745'e çıktı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) hazırladığı raporda, son 24 saatte 6 can kaybı daha doğrulandı.

Toplam can kaybı 745 olarak güncellenirken 3 bin 371 kişinin darbeden bu yana gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Raporda 1118 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü bildirildi.

Protestolar devam ediyor

Dünkü can kayıplarından birinin, Mandalay'da ordunun protestoculara müdahale ederken başından silahla vurduğu 14 yaşındaki bir kız olduğu öğrenildi.

Öte yandan darbe karşıtı öğrenciler, askeri hükümet lideri General Min Aung Hlaing'in bugün Endonezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler zirvesine davet edilmesini protesto etti.

Yangon'da toplanan on binlerce öğrenci, "Demokrasi istiyoruz" sloganlarıyla darbeye karşı çıktı.

Göstericiler, darbe karşıtı milletvekillerinin 16 Nisan'da askeri yönetime karşı kurduğu Ulusal Birlik Hükümetini destekleyen pankartlar taşıdı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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