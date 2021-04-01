Myanmar'da güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan protestocu böyle sürüklendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Myanmar'da güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan protestocu böyle sürüklendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, ülkede bir aylık ateşkes ilan ettiklerini duyururken, darbe karşıtı gösteriye katılan bir kişinin sokak ortasında güvenlik güçlerince sürüklenmesi tepkilere yol açtı.

Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, ülkede bir aylık ateşkes ilan ettiklerini duyururken, darbe karşıtı gösteriye katılan bir kişinin sokak ortasında güvenlik güçlerince sürüklenmesi tepkilere yol açtı.

Myanmar'da darbenin ardından şimdiye kadar 520'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ulusa seslenen Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve 13-16 Nisan'daki dini yeni yıl kutlamalarının huzur içinde yapılması için 30 Nisan'a kadar ordunun tek taraflı ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Öte yandan, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı gösteriye katılan eylemcilerden birini sokak ortasında metrelerce sürükleyediği anlara ait görüntüler ülkede infial yarattı. Sürüklenen eylemcinin, güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle sırtından vurulduğu ifade edildi.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar'da güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan protestocu böyle sürüklendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ İhsan Yavuz Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Myanmar'da güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan protestocu böyle sürüklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:21:39. #1.14#
title