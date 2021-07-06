Myanmar'da güvenlik güçleri sağlık çalışanlarını kasten hedef alıyor
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Myanmar'da güvenlik güçleri sağlık çalışanlarını kasten hedef alıyor

Myanmar'da güvenlik güçleri sağlık çalışanlarını kasten hedef alıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından güvenlik güçlerinin, darbe karşıtı protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerinde büyük rol oynayan sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef aldığı belirtildi.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından güvenlik güçlerinin, darbe karşıtı protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerinde büyük rol oynayan sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef aldığı belirtildi.

The Associated Press'te yer alan bir haberde, 1 Şubat darbesinden bu yana Myanmar ordusunun darbe karşıtlarını yıldırmak için sağlık çalışanlarına sistematik şekilde yaptığı saldırılar konu edildi.

Myanmar ordusu gizli kliniği ateşe verdi

Habere göre, darbenin ardından Yangon'daki bir manastırda Myanmar ordusunun yaraladığı protestocuları gizlice tedavi etmek için kurulan bir klinik, güvenlik güçleri tarafından yerinin tespit edilmesi üzerine ateşe verildi.

Gizli klinikte görev yapan firari bir doktor, "Askeri yönetim sağlık sistemini ve doktorları bilerek hedef alıyor. Biz hastaları tedavi etmeyi ahlaki bir görev olarak görüyoruz. Bunun bir suç olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Kliniğin içeride sağlık çalışanları ve hastalar varken ateşe verildiğini ifade eden doktor, sağlık çalışanlarının dışarı çıkabilmesi için protestocuların camları kırdığını kaydetti.

Tecrübelerini paylaşan bir diğer firari doktor Nay Lin Tun ise "Diğer ülkelerdeki protestolarda bütün sağlık çalışanları güvendedir ve çatışmalardan hariç tutulur. Burada ise hiçbir ayrım yok." diye konuştu.

"Myanmar, sağlık çalışanları için en tehlikeli ülke"

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre Myanmar, sağlık çalışanları için en tehlikeli ülke olarak tanımlanırken bu yıl içinde ülkede sağlık çalışanlarına 240 saldırı yapıldı.

Dünya genelinde sağlık çalışanlarına toplam 508 saldırı yapıldı. Tek başına Myanmar'daki rakam, bugüne dek bir ülkede sağlık çalışanlarına yapılan en yüksek saldırı sayısını gösteriyor.

Sivil toplum kuruluşu Insecurity Insight'ın hazırladığı raporda ise Myanmar'da darbeden bu yana 400 doktor ve 180 hemşire hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, 157 sağlık çalışanının gözaltına alındığı, 32'sinin Myanmar ordusu tarafından yaralandığı ve 12 sağlık çalışanının öldürüldüğü kaydedildi.

Sağlık çalışanlarına saldırılar Kovid-19 ile mücadeleyi engelliyor

Myanmar ordusunun sağlık çalışanlarını hedef almasının, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye de zarar verdiği belirtildi.

Kovid-19 Aşılaması Programının Koordinatörü Dr. Htar Htar Lin'in, darbe karşıtı açıklamalarından ötürü geçen ay gözaltına alınması ve ihanetle suçlanmasının ardından Myanmar'da Kovid-19 aşılamalarının sekteye uğradığı bildirildi.

Araştırmalara göre sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun sivil itaatsizlik eylemine katılması nedeniyle ülkede Kovid-19 testleri yeterli oranda yapılamıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 892 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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