Myanmar'da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarının evlerini bastı

KUALA Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için greve giden demir yolu çalışanlarının evlerine baskın düzenledi.

KUALA Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için greve giden demir yolu çalışanlarının evlerine baskın düzenledi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Yangon şehrinde asker ve polislerin, demir yolu çalışanlarının lojmanlarının bulunduğu Mingalar Taung Nyunt Mahallesi'ne sabah saatlerinde baskın düzenleyip grevdeki çalışanları gözaltına aldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin baskınından günler önce Myanmar Demir Yolu Çalışanları Sendikası askeri yönetime karşı genel grev ilan etmişti.

Öte yandan Yangon'da bugünkü darbe karşıtı protestoları bastıran güvenlik güçleri, Kuzey Okkalapa ilçesinde yaklaşık 200 protestocuyu gözaltına aldı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız