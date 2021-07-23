Myanmar'da gözaltındaki darbe karşıtları, cezaevinde şarkı söyleyerek askeri yönetimi protesto etti

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından gözaltına alınan darbe karşıtları, ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da tutuldukları cezaevinde şarkılar ve tezahüratlarla askeri hükümeti protesto etti.

KUALA Myanmar'da askeri darbenin ardından gözaltına alınan darbe karşıtları, ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da tutuldukları cezaevinde şarkılar ve tezahüratlarla askeri hükümeti protesto etti.

Yangon'da darbe karşıtlarının tutulduğu Insein Cezaevinin bulunduğu mahalleden bugün paylaşılan sosyal medya videolarında, gözaltındaki darbe karşıtları, toplu halde sloganlar atıp şarkılar söyleyerek serbest bırakılma talebinde bulunurken duyuldu.

Videolarda darbe karşıtlarının, 1 Şubat darbesinde gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ile beraberindeki siyasi tutukluların serbest bırakılması ve cezaevindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırılması için sloganlar attığı işitildi.

Myanmar basınında çıkan haberlerde askeri yönetimin, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için cezaevlerindeki bazı tutukluları serbest bırakmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

Askeri yönetimden söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Myanmar'da Kovid-19 salgını ve oksijen tüpü eksikliği

Son 24 saatte 6 bin 701 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da toplam vaka sayısı 253 bin 364'e yükseldi.

Ülkede bir günde 319 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam can kaybı sayısı 6 bin 133 oldu.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı sivil itaatsizlik eylemleri, Kovid-19 testlerini ve aşılamayı sekteye uğratıyor.

Sağlık gönüllüleri, askeri yönetimin birçok bölgede Kovid-19'dan ölenlerin sayısını eksik açıkladığını öne sürüyor.

Ülke genelinde Myanmar ordusu ve darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar, Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırıyor.

Başta Yangon, Mandalay ve Kale gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Çin'in Myanmar ile kara sınırını kapatması nedeniyle ülkeye salgınla mücadele için hayati önem taşıyan tıbbi malzemeler ithal edilemiyor.

Bir aydır günlük vaka artış oranlarının yükseldiği ülkede, 28 Haziran'dan bu yana günlük vaka artışları 4 haneli rakamlarda seyrediyor.

Myanmar'da, 14 Temmuz'da, 7 bin 83 yeni vaka görülmüş ve salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı gözlemlenmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 929 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız